Gajadien: “Betaalsysteem Suriname loopt 15 tot 20 jaren achter”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vindt dat het betaalsysteem in Suriname al 15 tot 20 jaren achterloopt. En dit alles komt door de starre houding die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) al jaren aanneemt.

“In China bijvoorbeeld kunt u in elke winkel, overal, met uw telefoon gaan en u hebt uw betaling gedaan. Hier zitten we nog vast”, zei Gajadien dinsdag in het parlement tijdens de behandeling van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023 en de Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen.

De politicus merkte op dat vier grote aandeelhouders van banken een bedrijf hebben opgezet, waardoor het proces van versoepeling van het betaalsysteem is gestagneerd. De namen van deze aandeelhouders en het bedrijf noemde hij echter niet.

“Hierdoor is het heel betalingsverkeer gewoon achtergebleven. En daar gaat het juist om”, aldus Gajadien.

Hij deed een beroep op minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning om de wet elektronisch betalingsverkeer zo snel als mogelijk naar De Nationale Assemblee te sturen. Indien dat niet gebeurd, zal het parlement zelf het voortouw nemen en een initiatiefvoorstel indien. “Want wij kunnen de samenleving niet achterhouden”, aldus de VHP’er.