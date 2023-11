14-jarige scholiere steekt schoolgenote in nek na ruzie over roddel

Een langlopende ruzie tussen twee scholieren in Suriname over roddel op school te Rijsdijk, is vandaag geëscaleerd en uitgemond in een steekpartij. Daarbij heeft de 14-jarige Tasheena W. de 15-jarige Saphiansa W. met een mes in haar nek gestoken.

Na een recente ruzie had de 15-jarige gedreigd de 14-jarige Tasheena af te takelen. Tasheena besloot daarom woensdag een mes mee naar school te nemen.



Na school ontstond er ruzie tussen de twee scholieren, waarbij Tasheena het mes tevoorschijn haalde. Saphiansa op haar beurt bewapende zich met een plank, waarmee ze Tasheena sloeg.



Na deze vechtpartij viel Tasheena het slachtoffer van achteren aan en stak haar twee keer in haar nek. De verwondingen bleken mee te vallen en het meisje hoefde niet met een ambulance mee.

De politie van Rijsdijk werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de tieners in verzekering gesteld.