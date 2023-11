Baby dood binnengebracht bij Spoedeisende Hulp

Een baby van vier maanden oud is woensdagmiddag dood binnengebracht op de Spoedeisende Hulp (SEH) in Suriname. De doodsoorzaak is nog onduidelijk.

Vernomen wordt dat de moeder haar kindje omstreeks 12.00u van de crèche in het politieressort Latour ophaalde. Ze merkte bij de crèche op dat haar zuigeling niet bewoog.

Met alle spoed bracht de moeder haar kindje naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Ter plaatse aangekomen bleek dat het kind reeds overleden was.

De politie werd ingeschakeld nadat een arts van de SEH constateerde dat het kind geen tekenen van leven vertoonde.

Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling jeugdzaken van de Surinaamse politie.