Burna Boy weigerde 5 miljoen USD aanbod voor optreden in Dubai vanwege marihuanaverbod

De Grammy-winnende Nigeriaanse artiest Damini Ogulu, ook wel bekend als Burna Boy, heeft de reden onthuld achter zijn recente beslissing om een ​​aanbod van 5 miljoen USD om in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (VAE) op te treden, af te wijzen.

The African Giant verklaarde dat hij het aanbod had afgewezen omdat hij in Dubai geen marihuana zou mogen gebruiken. De wetten in de VAE verbieden roken in openbare recreatiegebieden, zoals parken en stranden.

Tijdens een freestyle-sessie tijdens een repetitie met zijn band, Outsiders, zei Burna Boy: ‘Zojuist heb ik Dubai-geld afgewezen, 5 miljoen dollar voor een kleinigheidje, omdat ik niet graag ga waar ik niet mag roken.”

De artiest gaf afgelopen en dit jaar nog uitverkochte shows in Suriname en Nederland.