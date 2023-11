Zoon probeert vader in auto te wurgen als hij naar politie wordt gebracht vanwege inbraak

De politie in Suriname werd afgelopen maandagavond geconfronteerd met een opmerkelijke situatie. In een auto die stilstond op de Indira Ghandiweg, hoorden twee politieagenten van het politiebureau De Nieuwe Grond ineens iemand om hulp roepen.

Nadat zij voor de tweede keer hulpgeroep hoorden, renden zij naar het voertuig, dat niet ver van het politiebureau stilstond. Ze constateerden dat de passagier de bestuurder in een wurggreep had.

Toen de passagier doorhad dat de politie hem zag, liet hij de bestuurder los. De agenten sommeerden de bestuurder meteen naar het politiebureau te rijden.

Op het politiebureau aangekomen verklaarde de bestuurder, dat de passagier zijn zoon is. Hij was met hem onderweg naar het politiebureau om hem aan de Surinaamse politie over te dragen, daar zijn zoon thuis bij hem had ingebroken.

Toen zij het politiebureau naderden zou de zoon zijn vader bij de nek hebben gepakt en probeerde hem te wurgen, vandaar dat de man om hulp riep.

De zoon werd met bovenstaande geconfronteerd, waarna hij heel erg kwaad werd en vreselijk tekeer ging tegen de politie. Hij werd aangehouden en heeft zich daarbij flink verzet. De jongeman bracht de politieagenten vuistslagen en trappen toe.

De verdachte is dusdanig tekeer gegaan, dat uiteindelijk meerdere politieagenten moesten ingrijpen om hem in de boeien te slaan en hem tot bedaren te brengen. Het werd al gauw duidelijk dat de verdachte bij de politie bekend staat als een geestesgestoorde.

Hij zou hierdoor ontoerekeningsvatbaar zijn en werd daarom na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden.