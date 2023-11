‘IDB Invest promoot connectiviteit in Suriname om export en economische integratie te stimuleren’

IDB Invest zal 5 miljoen USD aan financiering lenen aan aannemings-Maatschappij Baitali voor het Jenny-Henar Road constructieproject, welk onderdeel is van de corridor bekend als de Oost-West verbinding in Suriname. Deze is opgenomen in het Nationaal Ontwikkelingsplan van Suriname 2017-2021 om het land verder te integreren met de regio.

De leenovereenkomst zal de grotere connectiviteit en integratie van het noordwestelijke gebied van Suriname ondersteunen. Het zal Nickerie, één van de essentiële districten voor landbouwproductie, verbinden met de zowel de haven als de stad van Paramaribo.

Deze corridor verbindt ook Suriname met Guyana, wat de rehabilitatie van deze weg kritiek maakt. Hierdoor zal de reistijd met Guyana verminderen en de economische integratie tussen beide landen en hun buurlanden vergemakkelijken.

Als onderdeel van IBD Invest’s ontwikkelingsimpactmandaat is er samengewerkt met Baitali om een milieu- en sociaal actieplan op te stellen. Bestaande uit verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat de bouwactiviteiten in overeenstemming zouden zijn met het Environmental and Social Sustainability-beleid van IDB Invest. IDB Invest vult de financiële ondersteuning aan Baitali ook aan met advies dat het bedrijf zal ondersteunen om best practices in corporate governance te integreren.

Met dit project toont IDB Invest haar steun aan kritieke infrastructurele projecten met een focus op transportnetwerken, regionale connectiviteit, stedelijke revitalisering, veerkrachtverbetering en aanpassing, met name voor kleine- en eilandeconomieën in de regio.

Het project wordt verwacht bij te dragen aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s): Fatsoenlijk Werk en Economische Groei (SDG 8) en Industrie, Innovatie en Infrastructuur (SDG 9).

“De beste manier om ontwikkeling in Suriname te vergemakkelijken, is door de kansen te benutten”. Baitali gelooft dat deze kansen kunnen worden benut door te investeren in de noodzakelijke infrastructuur die kansen schept. We zijn verheugd om IDB Invest als partner te hebben bij het bereiken van dit doel,” aldus Farsi Khudabux, CEO van Baitali Group.

“Toenemende investeringen in regionale integratie en infrastructuur zijn van essentieel belang om banencreatie, concurrentievermogen en handel te vergemakkelijken. Bij IDB Invest zijn we toegewijd aan samenwerking met de private sector om de impact te vergroten in Suriname en het Caribisch gebied,” zei James Scriven, CEO van IDB Invest.