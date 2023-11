Nieuw Staatsbesluit vereenvoudigt overdracht domeingrond in eigendom

De Surinaamse regering op dinsdag 31 oktober heeft een nieuw Staatsbesluit aangenomen, dat tot doel heeft de wijze van indiening en behandeling van aanvragen voor overdracht van de blote eigendom van domeingrond te versoepelen en overzichtelijker te maken.

Het Staatsbesluit is getiteld ‘Besluit Grondconversie 2023’ en bedoeld om de overdracht van domeingrond in eigendom te vereenvoudigen. Het is gebaseerd op artikel 13 lid 4 van het Decreet Uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85).

Het besluit biedt nieuwe mogelijkheden voor burgers om de blote eigendom van domeingrond te verwerven. Onder de belangrijkste punten van dit besluit vallen:

– Vereenvoudigde procedures voor overdracht van blote eigendom.

– Tariefsverlaging voor conversie naar SRD 25 per vierkante meter.

– Mogelijkheid tot conversie van domeingrond voor bebouwing en bewoning of voor tuinbouw met een maximale grootte van 2.500 m2.

– Uitzonderingen voor woon- en leefgebieden van Inheemse Volken en Tribale Volken, natuurparken, natuurreservaten en gebieden op de Wereld Erfgoedlijst.

Dit nieuwe besluit streeft naar het bevorderen van rechtszekerheid voor burgers en het stimuleren van bouw- en tuinbouwactiviteiten. Het biedt nieuwe kansen voor de ontwikkeling van domeingrond in Suriname.

De regering zal de implementatie van dit Staatsbesluit nauwlettend volgen en binnen één jaar een evaluatieverslag presenteren over de toepassing van de bepalingen hierin.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging en wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.