Suriname Football Conference op 4 en 5 november

Op 4 en 5 november aanstaande wordt er in het Assuria Event Center in Paramaribo een internationale voetbal conferentie gehouden, waarbij de transformatie van het Surinaamse voetbal centraal staat.

Inmiddels is er door de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) een onafhankelijke Steering Committee (SC) benoemd, die met de herstructurering van ons voetbal is belast.

De SC is in oktober 2022 geïnstalleerd na overleg tussen het SVB-bestuur en de aangesloten leden.

De conferentie die door de SC in partnerschap met de Surinaamse Voetbal Bond wordt georganiseerd, heeft als doel:

het traject en de start van de professionele League nader te belichten

het spin-off effect van de League op ons voetbal te verduidelijken

de ontwikkeling van ons voetbal de komende jaren aan de orde te stellen

Tijdens de conferentie zullen er presentaties zijn en workshops. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

Visie over de ontwikkeling van Member Association ’s (FIFA / CONCACAF).

FIFA en CONCACAF-ondersteuning voor de opstart van de competitie.

Randvoorwaarden voor het opstarten van een professionele voetbalcompetitie (CONCACAF).

Stand van zaken t.a.v. de voorbereiding voor opstart van de Suriname Major League.

Spin-off, toekomstplannen en ontwikkelingsaspecten van de Suriname Major League.

Herstructurering van voetbal in Suriname.

Prijsvraag logo en mascotte voor de Suriname Major League.

De conclusies van de workshops van de conferentie zullen verder worden uitgewerkt en als input dienen voor het verder aanscherpen van de meerjaren ontwikkelings- en implementatieplannen van de herstructurering van voetbal.