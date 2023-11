Vrouw die overleed na val van bromfiets had geen helm op

De vrouw die vanmorgen vroeg om het leven kwam nadat ze als duorijdster van een bromfiets viel, had geen valhelm op. Dit bevestigt woordvoerder van de Surinaamse politie Milton Kensmil tegen de redactie van Waterkant.Net.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 34-jarige Jovita Bechan (foto).

Volgens het Korps Politie Suriname heeft het voorlopig onderzoek uitgewezen dat ze op het vervoersmiddel achter de bestuurder van de bromfiets Quincy P. zat, die over de Verlengde Welgedacht C-weg reed. Hij kwam vanuit de richting van de Bomaweg en ging naar de richting van de Mawakaboweg.

Op een bepaald moment raakt de motor van de bromfiets ter hoogte van de Wayamoeweg plotseling defect en liep vast, waardoor beide personen van de brom vielen en op het wegdek terechtkwamen.

De vrouw die geen valhelm op had moet daarbij ongelukkigerwijs met haar hoofd op het wegdek zijn gevallen en vermoedelijk door het opgelopen letsel ter plaatse het leven hebben gelaten.

De bromfietsbestuurder, die militair blijkt te zijn, heeft flink wat schaafwonden opgelopen. De bromfiets is ter herkeuring in beslag genomen.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Jovita door de politie ter obductie in beslag genomen. De politie van Santo Boma is belast met het onderzoek.