Man kruipt over de weg en wordt overreden door auto

Bij een bizar verkeersongeval ruim een week geleden is een man die over de weg kroop door een aankomende auto overreden en kort daarna in het ziekenhuis overleden. De automobilist reed na de aanrijding door, maar meldde zich twee uren daarna aan op het politiebureau Munder meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de personenauto op woensdag 11 oktober over de Washingtonstraat reed, komende vanuit de richting van Paramaribo-Noord en gaande in de richting van de Kwattaweg. Ter hoogte van de Canadastraat reed de auto over de persoon, die op dat moment over het wegdek kroop.

De 29-jarige automobilist P.J. probeerde nog uit te wijken, maar maakte een misberekening, waardoor de kruipende man toch werd overreden. De bestuurder reed na de aanrijding door, maar meldde zich twee uren daarna aan op het politiebureau Munder.

Het slachtoffer M.F. werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, waar hij door de opgelopen verwondingen het leven heeft gelaten. Waarom hij over de weg kroop heeft de politie niet bekend gemaakt.

De automobilist die in het bezit is van een Surinaams rijbewijs, verkeerde niet onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd. Na te zijn voorgeleid is de verdachte P.J. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.

Het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo meldt de politie.