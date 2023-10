Chinese verenigingen in Suriname brengen eerbetoon aan voorouders

In het kader van 170 jaar Chinese vestiging in Suriname hebben verschillende Chinese verenigingen kransleggingen gedaan bij monumenten in Paramaribo en Nieuw-Amsterdam. Bij het monument in het Vriendschapspark aan de Jagernath Lachmonstraat viel ook president Chandrikapersad Santokhi de eer te beurt een krans te leggen. Het staatshoofd werd bij deze gelegenheid ontvangen door de Chinese ambassadeur Han Jing en Chen Xu, minister van Chinese Overzeese Zaken van de Staatsraad van de Volksrepubliek China.

De kransleggingen zijn een eerbetoon aan de Chinezen die in 1853 in Suriname arriveerden, hetgeen het begin van de Chinese vestiging markeerde. Het monument op Nieuw-Amsterdam staat op de plek waar de eerste Chinese contractarbeiders voet aan wal hebben gezet. Bij het monument in het Vriendschapspark hebben vertegenwoordigers van zowel de Surinaamse als Chinese regering de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen benadrukt.

Minister Chen Xu ziet de viering van 170 jaar Chinese vestiging als een uiting van de langdurige vriendschap tussen Suriname en China. “Vriendschap tussen naties komt voort uit wederzijdse relaties tussen mensen; people-to-people interactie”, aldus de bewindsvrouw. Zij riep de Chinese gemeenschap in Suriname op om actief te participeren aan de ontwikkeling van de economie en de vriendschap tussen Suriname en China.

President Santokhi heeft in zijn toespraak zijn waardering uitgesproken voor de bijdrage van de Chinese gemeenschap in alle sectoren in Suriname. Hij noemde in het bijzonder de moed om in het verre binnenland winkels te exploiteren. Het staatshoofd roept de Chinese gemeenschap op tot verdere integratie, harmonie in de samenleving en uitbouw van de relatie tussen de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China.