ABOP-topper Betterson dient ontslag in bij SBB

ABOP-topper Stanley Betterson, die in januari 2021 werd benoemd tot algemeen directeur van Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), heeft zijn ontslag ingediend. De ex-minister ontkent dat hij deze stap heeft genomen, omdat hij onder druk zou zijn gezet om bepaalde stukken voor concessies te tekenen.

Betterson stelt juist dat deze stap nodig was, omdat hij in november dit jaar moet starten met een tweejarige advocatenopleiding. “Ik ga de twee zaken niet kunnen combineren. Ik zit ook in een RvC, plus doceer ik op de universiteit. En ik heb een gezin. Ik denk dat het daarom beter is voor het bedrijf dat men iemand anders daar plaatst”, aldus de politicus in het programma Bakana Tori.

Hij stelt dat er geen enkel probleem is met de leiding van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Wel heeft hij als SBB-directeur altijd de deur gesloten gehouden voor personen die zaken gedaan hebben willen krijgen die tegen wet en recht zijn.

Betterson merkte op dat hij al geruime tijd iets anders buiten de politiek heeft willen doen, aangezien hij al jaren in de politiek zit en er soms ook moe van wordt. “De verkiezingen naderen ook en je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Dus ik zei van nee, ik ga iets anders beginnen voor te bereiden voor mezelf. Je wordt ook een dagje ouder”, stelde hij.

De ABOP’er hoopt dat hij voor de verkiezingen van mei 2025 de meeste vakken van zijn opleiding heeft gehaald. Hij zal normaal lid blijven van de geel-zwarte partij en de partij blijven ondersteunen.