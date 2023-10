Aandringen op kopen van eten leidt ertoe dat man partner mishandelt en zichzelf door hoofd schiet

De Surinaamse politie heeft maandag meer naar buiten gebracht over de opmerkelijke zaak waarbij een man zijn partner in de vroege ochtend van zondag 15 oktober zou hebben mishandeld op een adres aan de Rainaraiweg in het ressort Geyersvlijt en daarna zichzelf in zijn auto door het hoofd schoot.

Volgens het Korps Politie Suriname zou het aandringen op het kopen van eten, uiteindelijk hebben geleid tot deze bizarre gebeurtenis.

Naar zeggen van de mishandelde vrouw, de 35-jarige B.A, was zij samen met haar 39-jarige partner M.S. en zijn familie gaan stappen. Na enige tijd begaf het koppel zich naar huis en parkeerde de man zijn voertuig op de inrit. Bij die gelegenheid gaf de vrouw haar partner te kennen dat zij honger had en eten wilde kopen. M.S. gaf daarop geen gehoor en bleef rustig zitten, waardoor zij maar bleef aandringen dat zij eten wilde kopen.

De man werd hierdoor erg agressief en bracht de vrouw slagen toe op haar lichaam en drukte haar keel dicht. M.S. beet de vrouw ook nog aan haar bovenlip, waardoor een stukje ervan af ging. Het gelukte haar om zichzelf te bevrijden en rende naar de hoek waar zij zich schuilhield achter een transformator van een telecommunicatiebedrijf.

Van op een afstand zag het slachtoffer dat de verdachte in zijn voertuig stapte en wegreed, waarna zij naar huis rende en de politie inschakelde. Bij aankomst trof de politie van het bureau Geyersvlijt de 35-jarige B.A. aan, besmeurd met bloed in haar gelaat ter hoogte van haar bovenlip. Aan de hand van de beschrijving van het voertuig stelden de wetsdienaren direct een onderzoek in.

Aan de Mangolaan werd de man in zijn auto aangetroffen. Hij vertoonde geen teken van leven meer en bleek zichzelf met een illegaal vuurwapen door het hoofd te hebben geschoten. Het wapen is aangetroffen en hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen. De vrouw moest medisch worden behandeld.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van M.S. eveneens door de politie ter obductie in beslag genomen.