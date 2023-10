OM: “Obductierapport overleden verdachte nog niet ontvangen; onderzoek duurt voort”

De afdeling Public Relations van het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft maandag laten weten dat het onderzoek naar de dood van een verdachte, op 30 september jongstleden op het terrein van politiepost Nieuwe Haven in Paramaribo, voort duurt.

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft deze zaak in behandeling genomen, waarbij de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) belast is met een grondig onderzoek naar de omstandigheden rond het overlijden van de verdachte.

Volgen het OM zijn verschillende betrokken politieambtenaren gehoord. Naar aanleiding van enkele verklaringen zullen nadere verhoren afgenomen worden.

“Het onderzoek is nog niet afgerond. Het lichaam van de overledene is al vrijgegeven aan de nabestaanden. Op het lijk is er een obductie gepleegd door een patholoog-anatoom, echter is het obductierapport nog niet ontvangen”, aldus het OM in een persbericht.