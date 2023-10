Aanslagpleger die twee Zweden in Brussel doodschoot zelf ook overleden

De man die maandagavond twee Zweedse voetbalsupporters in het centrum van Brussel doodschoot, is zelf ook overleden. Dat heeft de Belgische minister van Binnenlandse Zaken vanmorgen bevestigd.

De dader is volgens de politie de 45-jarige Abdesalem L. Hij woont in de Brusselse wijk Schaarbeek. De man zou illegaal in België verblijven en in zijn vaderland Tunesië al zijn vervolgd voor terrorisme. Hij werd kort na de aanslagen in een café in bovengenoemde wijk neergeschoten.

Op sociale media gaat een filmpje rond waarin de schutter in het Arabisch zegt de dood van moslims te wreken en de Zweden die de EK-kwalificatiewedstrijd België – Zweden zouden bezoeken te hebben neergeschoten. Hij beweert lid te zijn van Islamitische Staat.

Volgens een politiebron zou de dader doelbewust op zoek zijn gegaan naar personen uit Zweden. In dat land werden de afgelopen maanden korans verbrand. Dat leidde tot hevige protesten in moslimlanden. Terreurbeweging al-Qaeda riep ook op tot aanslagen tegen het land.

De politie zou nog op zoek zijn naar een medeplichtige die al de daden van de terrorist zou hebben gefilmd. Dat melden verschillende bronnen aan de Belgische nieuwssite HLN.