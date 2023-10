‘China houdt Suriname in de greep met onbetaalbare schulden’

Op 20 oktober viert Suriname 170 jaar immigratie van Chinezen, en hun betekenis voor de multiculturele samenleving. De ‘nieuwe’ Chinezen, die vanaf de jaren negentig massaal gingen ondernemen in de Cariben, zijn inmiddels uitgegroeid tot een economische grootmacht in de voormalige Nederlandse kolonie.

Door lening na lening aan te gaan om grote infratstructurele projecten te kunnen bekostigen, heeft Suriname een grote schuld opgebouwd bij China. Met een lege staatskas en onder geopolitieke druk bevindt Suriname zich nu in een benarde positie.

Follow the Money heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de toenemende invloed van China in Suriname, met name door onbetaalbare schulden. Lees het artikel hier.