Verdachte overleden op bureau Nieuwe Haven

Een man die als verdachte in een zaak door leden van de Narcotica Brigade in Suriname werd overgebracht naar de afdeling in het bureau Nieuwe Haven, is zaterdagavond plotseling overleden.

De verdachte raakte op het station door nog onbekende reden bewusteloos. Een ambulance werd ingeschakeld en bij aankomst constateerde het verplegend personeel dat de man geen teken van leven vertoonde.

Een arts stelde de dood officieel vast. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam ter obductie in beslag genomen en door uitvaartbedrijf afgevoerd naar het mortuarium.

Het onderzoek duurt voort.