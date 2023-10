Man mishandelt vrouw en schiet zichzelf door het hoofd in de auto

Een 39-jarige man heeft afgelopen nacht de hand aan zichzelf geslagen, nadat hij zijn 35-jarige vrouw tot bloedens had mishandeld. Hij heeft zichzelf doodgeschoten in zijn auto aan de Mangolaan in Suriname.

Het drama begon thuis bij het koppel. Na de mishandeling schakelde de vrouw de politie in. Agenten van Geyersvlijt gingen ter plaatse, maar voor de komst van de sterke arm was de man S.M. van huis vertrokken.

Het slachtoffer E.B. heeft verwondingen in haar gelaat opgelopen. Vernomen wordt dat haar man haar vuistslagen heeft toegebracht over haar lichaam en gelaat. Vervolgens verliet hij de woning.

De vrouw verklaarde dat haar partner enkele minuten terug van huis was vertrokken en nog in de nabije omgeving moet zijn. Naar aanleiding hiervan werd een onderzoek in de directe omgeving ingesteld.

Aan de Mangolaan ter hoogte van pandnummer 50 werd het bedoelde voertuig langs de weg op de berm aangetroffen. Bij controle bleek dat de man zich van kant had gemaakt. Een vuistvuurwapen van het merk Glock lag naast hem.

Het ontzielde lichaam van de man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd naar het mortuarium. Het wapen waarmee hij de daad heeft gepleegd is in beslag genomen.