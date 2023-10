Bromfietser en bijrijder gewond bij verkeersongeval Magentakanaalweg

Een bromfietser en zijn bijrijder (man en een vrouw) zijn zondagavond even na 23.00 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval aan de Magentakanaalweg in Suriname.

De slachtoffers kwamen dichtbij de Welgedacht C-weg op het wegdek te vallen en hebben verschillende verwondigen opgelopen. Beiden zijn met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens de bromfietser zou de bestuurder van een tegenliggende auto zijn voorrijder hebben ingehaald en kwam daarbij op zijn rijhelft terecht met een aanrijding als gevolg. De veroorzaker zou daarna zijn doorgereden.

De politie kreeg de melding van een aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. Het is nog onduidelijk of het tweetal daadwerkelijk in botsing is gekomen met een voertuig, daar het rijtuig geen zichtbare schade vertoonde.

Het onderzoek van de politie duurt voort.