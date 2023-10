Vastende ambtenaren mogen tijdens Navratri 12.00 uur van het werk

Landsdienaren/ambtenaren in Suriname die het Hindoe-geloof belijden worden indien de dienst het toelaat in de gelegenheid gesteld om vanaf 12.00 uur de werkplek te verlaten tijdens Navratri. Voor dit jaar is de 2e Navratri periode vastgesteld van 15 tot en met 23 oktober.

Hindoes over de hele wereld wijden gedurende negen dagen hun devotie aan het vrouwelijke aspect van het Goddelijke, Shakti of Devi. Navratri, negen nachten, zoals de periode wordt aangeduid, wordt ook door vele hindoes in Suriname gevierd.

De verering richt zich vooral op de godin Durga, een van de negen namen of verschijningsvormen van Parvati, het vrouwelijke aspect. Parvati is de echtgenote van god Shiva. Durga staat voor de oerbron van kracht en is de mysterieuze combinatie van onwetendheid en kennis, verstrikking en verlossing, vernietiging en schepping.

Ze vernietigt onze onwetendheid zodat wijsheid en spiritualiteit in ons kunnen ontwaken. Ze vernietigt duisternis om licht te creëren. Door haar te vereren worden onze slechte eigenschappen weggenomen en kunnen we onze zintuigen overstijgen door als het ware zaadjes te planten voor vruchtdragende activiteiten.

Het is ook de kracht van vernieuwing en de kracht van schepping. De kracht die in alle schepselen voorkomt, maar zich vooral manifesteert in de vrouwelijke aspect van creatie. Daarom staat de vrouw centraal tijdens Navratri.

Navratri wordt gehouden gedurende negen dagen in de maanden maart/april en de maanden september/oktober. Deze twee Navratri perioden zijn de grootste vastenperioden voor de Hindoes, waarbij de meeste rituelen, offerandes, aalmoezen en mandir bezoeken ook tijdens deze periode plaatsvinden.