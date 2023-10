Veel schoonmaaksters en bewakers melden zich ziek; Ori gaat bestand doorlichten

Er komt een doorlichting van het bestand van de honderden schoonmaaksters en bewakers die de afgelopen jaren door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) zijn aangetrokken.

“We hebben honderden schoonmaaksters en bewakers in dienst en ik moet u zeggen dat het een dramatisch bestand is van tijd tot tijd. Werken de mensen wel? Veel melden zich ziek”, zei minister Henry Ori vrijdag in De Surinaamse Nationale Assemblee (DNA). Ori noemt het bestand bij het MINOWC daarom een onbetrouwbaar bestand, omdat scholen recht hebben op schoonmaak en bewaking in de avonduren. Ook het controlemechanisme laat te wensen over.

“Vaak zitten daar mensen die gezet zijn door de politieke partijen. Het is een type functie dat graag weggezet wordt als een bepaalde cadeau aan bepaalde leden. En dat geeft problemen, want heel veel van de mensen in het bestand zijn niet actief werkzaam of ze doen hun werk niet zoals het behoort”, aldus de politicus.

Het ministerie heeft in de afgelopen periode een budget uitgetrokken, waarbij zelfs bedrijven zijn ingehuurd om deze werkzaamheden te verrichten. Maar het blijkt toch altijd dat de kwaliteit van het werk van deze bedrijven te wensen laat. Een aantal van deze bedrijven zijn daarom ernstig hiervoor door het MINOWC aangesproken.

“We zien vaak dat de mensen die ingehuurd worden om schoon te maken en de bewaking te doen, helemaal niet voldoen aan hele specifieke eisen. Ze worden ook slecht betaald, zelfs onder het minimumloon, en dat geeft heel veel spanningen”, vervolgde Ori. Hij benadrukte dat vanaf nu het ministerie een hardere lijn zal hanteren voor bedrijven die contracten willen sluiten. Er zal grondig gekeken worden naar de kwaliteit van de diensten en producten.