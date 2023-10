President Santokhi over minister Jubithana: “Hij gaat in ieder geval eruit”

“Hij gaat in ieder geval eruit.” Zo reageerde president Chan Santokhi dinsdag op een regeringsconferentie over het lot van minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme in Suriname (TCT).

De bewindsman heeft momenteel een doktersattest ingediend en is met ziekteverlof. Zodra hij zover is, zal Santokhi een goed gesprek met hem voeren. Hij hoopt komende week een datum hiervoor te prikken. Voor het Surinaamse staatshoofd is belangrijk dat Jubithana na zijn ministerschap niet thuis gaat zitten, maar elders goed wordt ingezet.

De president voerde aan dat de kwestie Jubithana afgelopen maandag nog tijdens de regeringstop is besproken. Binnen de regeringstop wordt er verder ook gesproken over andere ministeries en nieuwe kandidaten.

De president had Jubithana in eerste instantie gevraagd om aan te blijven tot eind augustus. Daarna is er weer een beroep op hem gedaan om ook in september het bewind te blijven voeren op het ministerie. Dit was nodig, omdat de begroting en de jaarrede moesten worden voorbereid.

Hij heeft in juli vanwege persoonlijke redenen zijn portefeuille ter beschikking gesteld van president Santokhi en wilde per 1 augustus opstappen.

Eerder liet vicepresident Ronnie Brunswijk weten dat de ABOP minister Uraiqit Ramsaran van SOZAVO wil laten doorschuiven naar TCT. Maar het definitief besluit ligt uiteindelijk bij de president.