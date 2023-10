Familie dood neergevallen 64-jarige verdachte: “Ze hebben die man vreselijk mishandeld”

De familie van de 64-jarige O.B, die in de avond van zaterdag 30 september dood neerzeeg op het terrein van Bureau Nieuwe Haven (B.N.H), gelooft niets van de verklaring welke eerder door de politie in Suriname is uitgegeven. In een interview op D-TV vertelden enkele familieleden van O.B. vandaag, dat hij na aanhouding op een vreselijke wijze door de politie zou zijn mishandeld als gevolg waarvan hij is komen te overlijden. De 64-jarige was aangehouden voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

Volgens het nichtje van het slachtoffer is er een politie-inval gepleegd, waarbij de 64-jarige uit zijn kamer op de bovenverdieping van zijn woning is gehaald. “Ze hebben die man naar beneden gebracht, geboeid en mishandeld. Tot twee keren toe met een balk aan zijn hoofd. Daarna hebben ze hem en nog twee anderen afgevoerd naar Haven, waar ze hem vreselijk hebben mishandeld. Drape den no hori rekening dat na wan 64-jarige. Dat na wan bigi sma. Ze hebben die man mishandeld en daar is hij komen te overlijden”, stelde zij.

Eén van de mannen die toen samen met O.B. werd aangehouden, maar ondertussen weer in vrijheid is gesteld, voegde eraan toe dat het latere slachtoffer zich helemaal niet heeft verzet bij de aanhouding. Ook is in tegenstelling tot wat de politie beweerd, niets bij hun gevonden. “Ze hebben ons gewoon in de boeien gezet en dan mishandeld. Als u goed op me lichaam kijkt, dan ziet u alleen maar letsels”, zei hij.

De jongere broer van O.B. bestempelde zijn broer als een levendige en vrolijke mens die ook nog zangtalent had. “Hij dronk alleen een beetje alcohol. Hij heeft wel drugs gerookt in zijn leven, maar hij was drie jaren terug gestopt. Abrupt ook, waardoor iedereen bewondering had voor hem. Die transformatie was ongelofelijk. Die man ging van drugs naar niet eens een sigaret. Alleen bier. Dat zal de autopsie ook bevestigen”, stelde hij.

Het broertje van O.B. vermoedt dat zijn broer mogelijk door de politie mishandeld is geworden, omdat die op een ‘yong boi’ leek en zich ook zodanig gedroeg. Naar perceptie van de familie leek O.B niet op iemand die een leeftijd had van 64 jaren. Het kan bij hun dus niet op dat de man springlevend van huis is vertrokken en zij na een paar uren vernamen dat hij door de politie was aangehouden.

Volgens de familie heeft één van de aangehouden medeverdachten verklaard gezien te hebben hoe de 64-jarige is neergezegen en de politie geweigerd heeft om hem te helpen. Naar zeggen van het nichtje heeft de politie gezegd dat O.B. aan het acteren was. Pas toen ze zagen dat het ernstig was, is er een beetje water op zijn gezicht gegooid, maar dan was het te laat. “Ga je zo om met je medemens? Dan is de politie onze beste kameraad? Dan komen ze jokken dat a man fadon dede drape. Zomaar! Die man was niet ziek”, aldus het nichtje van O.B.

Geëist wordt de betrokken politieagenten van de afdeling Narcotica Brigade Suriname worden ontslagen en strafrechtelijk worden vervolgd. De familie is niet van plan om deze zaak zo te laten, zolang het recht niet zegeviert.