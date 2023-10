Twee woningen in brand gevlogen nadat 6-jarig meisje met aansteker speelt

Aan de Jhinkoeweg in Suriname zijn dinsdagmiddag twee woningen in brand gevlogen. Volgens Harvey Laing, voorlichter bij de Surinaamse brandweer, zou een 6-jarig meisje met een aansteker hebben gespeeld en zodoende de brand hebben veroorzaakt.

Het kind was in de slaapkamer met een aansteker aan het spelen, waarna een matras vlam vatte en het vuur zich snel verspreidde. Binnen korte tijd stond de voorste woning, waar een moeder met haar 6-jarig kind woont, in brand.

Het vuur sloeg daarna over naar de tweede woning op hetzelfde erf waar een gezin van vier, een moeder, vader en twee kinderen, woont. Beide panden zijn door het vuur verwoest, eentje gedeeltelijk. De brandweer heeft twee gascilinders elk van 28lbs verwijderd en veiliggesteld.



Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het gaat om een stenen en een houten laagbouwwoning. Beide huizen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet tegen brand verzekerd zegt Laing