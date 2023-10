Het Asycuda-systeem van de douane in Suriname is sinds vrijdagavond buiten werking. Waterkant.Net verneemt dat er een update werd uitgevoerd en sindsdien het systeem down is.

Alle in- en uitvoer ligt momenteel stil op de haven en zorgt voor veel schade en ongerief. Zo ook de aangekomen vuurwerkcontainers, die vanwege ontploffingsgevaar zo snel als mogelijk van de haven moeten.

Ondernemers kunnen hun goederen niet inklaren en uitvoeren en vragen zich af wie voor de schade zal opdraaien.