Voetballegende Edwin Schal vandaag 80 jaar

De beste voetballer ooit op voetbalvelden in Suriname, Edwin ‘Wiene’ Schal, viert vandaag zijn 80ste verjaardag. In verband met zijn ‘bigi yari’ was er afgelopen zondag een Edwin Schal Appreciation Day in het George Streepystadion, de thuisbasis van SV Transvaal.

Wiene was in juni naar Nederland vertokken voor zijn huldiging door de Amsterdamse voetbalclub Real Sranang. De Surinaams getinte voetbalvereniging heeft op de ‘Wiene Schal dag’ een aantal oud-voetballers in de bloemetjes gezet voor hetgeen zij betekend hebben voor Suriname.

Toen QN Sports hoorde wat de plannen van Real Sranang waren, heeft de CEO van het bedrijf, Quaraisy Nagessersing, geen moment getwijfeld en aan Wiene die sinds jaren zijn voetbaldeskundigheid aan het bedrijf heeft gegeven, een vliegticket naar Amsterdam cadeau gegeven. Nagessersing gaf toen aan dat wat Schal voor QN Sports en de Surinaamse voetbalsport heeft betekend, niet terug te betalen is.

De legende begon zijn carrière op het Sportcentrum Plein van 12 mei in Paramaribo bij de jeugdopleiding van SV Tuna. Hij stapte over naar SV Transvaal, waar hij opklom bij de jeugd, vervolgens in het reserveteam voetbalde en in 1966 debuteerde in het eerste team. Transvaal behaalde met hem de landstitel, de regionale Caribische titel en de halve finales van de CONCACAF Champions Cup 1970.

In 1973 werd Transvaal ongeslagen winnaar van de Hoofdklasse en won de club eveneens het Caribisch kampioenschap en de CONCACAF Champions Cup 1973 nadat Deportivo Saprissa uit Costa Rica zich terug had getrokken uit het toernooi. Schal eindigde het seizoen als topscorer van de Hoofdklasse met 20 doelpunten, een prestatie die hij in 1968 ook al had bereikt, toen samen met zijn teamgenoot Roy Vanenburg met elk 14 doelpunten.

Wiene was vijftien jaar aanvoerder van SV Transvaal en hielp de club aan de landstitels van 1968, 1969, 1970, 1973 en 1974, en won twee keer de CONCACAF Champions’ Cup, de tweede keer in 1981 toen Transvaal Atlético Marte uit El Salvador met 2-1 versloeg in de finale. Met Transvaal speelde hij zijn laatste internationale wedstrijd op 7 oktober 1979 tegen Santa Cruz FC uit Brazilië. De wedstrijd werd verloren met 1-5.

Schal maakte zijn internationale debuut voor het Surinaams elftal op 10 juni 1966 tijdens de Coupe Duvalier tegen Trinidad en Tobago. De wedstrijd werd met 3-2 verloren in het Sylvio Catorstadion in Port-au-Prince, Haïti. Hij scoorde zijn eerste doelpunt tegen Haïti drie dagen later in een 4-1 overwinning. Suriname eindigde in het toernooi uiteindelijk als tweede.

De voetballer speelde een integrale rol in kwalificatierondes van de WK van 1970, 1974 en 1978. In 1978 hielp hij Suriname aan de winst van het CFU-kampioenschap dat in Trinidad en Tobago werd georganiseerd.

De legende werd tweemaal uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar, in 1968 en 1972. Hij gaf in 1977 een belangrijke impuls aan het opstarten van georganiseerd damesvoetbal. Meer dan tien jaar was hij trainer Oema Soso, de meest succesvolle voetbalclub voor dames. Ook was hij van 1979 tot 1981 trainer voor het mannenelftal van Transvaal.

Sinds 1998 was Schal sportcommentator en actief in andere rollen voor QN Sports. De televisiezender bekroonde hem in 2019 met de Lifetime Achiement Award voor zijn uitgebreide werk op de televisie. In 2021 kreeg hij een ereplaats op de iconenkalender van NAKS.