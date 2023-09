Omwonende: ‘Nieuw aangelegd plateau Kwattaweg moet duidelijker gemarkeerd worden’

Omwonenden aan de Kwattaweg in Suriname ter hoogte van Protrade, zijn zeer tevreden over de aanleg van een zogeheten plateau op die plek. Dit vanwege de vele zware aanrijdingen die op de kruising Kwattaweg en Johan Adolf Pengelstraat.

Er is echter één probleem en wel in de avond: vanwege het ontbreken van duidelijke markeringstekens zien weggebruikers de aanpassing te laat en gaan op hun remmen staan. Het resultaat is gierende banden door het harde remmen en bewoners die wakker schrikken door het geluid.

Het plateau aan de Kwattaweg ter hoogte van Protrade staat er sinds zaterdag en is geplaatst door het Surinaamse ministerie van Openbare van Werken. Bij het naderen van bovengenoemde kruising moeten weggebruikers hun snelheid verminderen.

Een buurtbewoner vertelt aan de redactie van Waterkant.Net dat zij het een goed initiatief vindt, maar het jammer is dat het niet vooraf bekend is gemaakt, om weggebruikers erop te attenderen. Velen gebruiken de weg namelijk als racebaan.

“Ik heb haast de hele avond niet geslapen omdat autobestuurders in de avonduren hard moesten afremmen bij het naderen van het plateau. Door het plotseling afremmen maken de banden gierende geluiden waar je van schrikt”, zegt ze. Er staan 2 borden en wat witte strepen op de weg, maar dat blijkt niet genoeg.

Het plateau is nog niet voorzien van duidelijkere markeringstekens om het vroegtijdig op te merken tijdens het rijden. Ze hoopt dat daar spoedig verandering in komt.