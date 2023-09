Caribbean Saturday met Patricia van Daal, 2-Remember en Isje and Friends in Hoofddorp

Op zaterdag 30 september organiseert Elegancia een exclusieve dansavond in Hoofddorp, met Patricia van Daal (Sister Patty) onder begeleiding van de populaire formatie 2-Remember. Daarnaast zijn ook live band Isje & Friends en DJ Gil van de partij.

Het wordt een gezellige Caribbean Saturday van 19.00u tot 01.30u in Event Center Fokker, IJweg 1094, dus kom zaterdag 30 september 2023 lekker feesten in Hoofddorp. De early bird kaarten waren snel uitverkocht, dus wacht niet te lang en haal je kaarten nu online voor maar 17,50 euro.

Kaarten zijn in de voorverkoop ook verkrijgbaar bij Joyce Foodcorner aan de Kruisweg 644A in Hoofddorp. Aan de deur zijn kaarten 20 euro. Bel voor info 023-5765180 of kijk op www.elegancia.nl. Meer info vind je op de flyer hieronder: