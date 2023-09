Loop je een hoger gezondheidsrisico, dan mag je dit najaar een coronaprik halen

Woon je in Nederland, ben je boven de 18 en adviseert je arts de griepprik? Dan mag je ook de coronaprik halen.

Het coronavirus is nog niet weg. Dat virus kan daarom altijd weer opleven. Sommige mensen lopen daarbij een hoger risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Dat zijn vaak dezelfde mensen die ook jaarlijks het advies krijgen om een griepprik te halen. Behoor jij tot deze groep? Dan mag je in het najaar van 2023 een coronaprik halen. Met de coronaprik wordt de bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil gebracht en de kans op overlijden door corona verkleind. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact kunnen de coronaprik halen.

Wanneer kan je een coronaprik halen?

Je woont in Nederland en bent 60 jaar of ouder;

Je woont in Nederland, bent 18 jaar of ouder en krijgt jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik (bijvoorbeeld vanwege hart- en vaatziekten, diabetes of een longaandoening);

Je hebt een hoog medisch risico (bijvoorbeeld een ernstige afweerstoornis); dat geldt ook voor je kinderen;

Je bent zwanger. Met de coronaprik word je als moeder beschermd tegen ernstige ziekte door corona en wordt het risico op vroeggeboorte verkleind;

Je werkt in de zorg en hebt direct patiënt- en/of cliëntcontact.

Soms mag je ook een coronaprik halen als je buiten deze doelgroepen valt. Bijvoorbeeld als je een gezinslid hebt met een kwetsbare gezondheid

Hoe haal je een coronaprik?

Ben je 60 jaar of ouder? Dan krijg je binnenkort een uitnodigingsbrief van het RIVM voor het halen van de coronaprik. Mogelijk heb je deze brief al ontvangen.

Behoor je tot een van de overige hier genoemde groepen? Je kunt zelf een afspraak maken bij de GGD. Dit kan vanaf half oktober 2023 op de website planjeprik.nl met je DigiD; of telefonisch tijdens kantooruren via 0800-7070.

De coronaprik wordt tot eind december 2023 gezet door de GGD. In 2024 is de coronaprik voor zwangeren het hele jaar door beschikbaar. Dat geldt ook als je een hoog medisch risico hebt; met een verwijsbrief van je arts maak je een afspraak bij de GGD.

Waarom is de coronaprik er niet voor iedereen?

Het is niet nodig dat iedereen in Nederland een coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door eerdere vaccinaties, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend.

Meer weten? kijk op mijnvraagovercorona.nl of bel 1400.