Autobestuurders bij roadblock aangehouden met wapens

Deze wapens zijn afgelopen week door een gemengde eenheid van leden van Narcotica Brigade in Suriname en het Arrestatie-Team aangetroffen. Dit gebeurde tijdens controle bij een roadblock te Brokopondo.

De bestuurders L.A. en R.R. beschikken niet over een machtiging van de procureur-generaal (PG).

L.A. had een jachtgeweer met 17 patronen in zijn auto en de andere automobilist had een pistool met 12 patronen bij zich. De wapens werden bij onderzoek in de wagens aangetroffen.

In het belang van het onderzoek zijn beide bestuurders in verzekering gesteld.