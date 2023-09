Jongen (17) rijdt auto met zwagere vriendin in goot

De politie van bureau Leiding 9A constateerde maandagochtend tijdens surveillance omstreeks 01.30 uur dat er een auto in de goot was beland aan de Commissaris Weythingweg ter hoogte van Zenobia.

Er werd een onderzoek ingesteld en daarbij bleek dat het om een eenzijdig verkeersongeval ging waarbij een 17-jarige jongen de bestuurder was. Er waren twee mede-inzittenden in het voertuig waaronder de vriendin van de bestuurder die in verwachting is.

Volgens de 17-jarige raakte de auto tijdens de besturing plotseling defect waardoor hij de controle over het stuur verloor en met de wagen in de goot belandde. Het voertuig behoort toe aan zijn 25-jarige neef.

Ofschoon niemand gewond raakte, was de politie genoodzaakt de vriendin voor een medische check-up per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp te laten afvoeren.

De jongeman werd naar het politiebureau overgebracht ter voorgeleiding. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie werd hij na verhoor heengezonden.