Ramautarsing over komst meer Haïtianen: “We hebben behoefte aan mensen die hard willen werken”

Econoom Winston Ramautarsing ziet geen probleem met de komst van Haïtianen naar Suriname. “Ik ben daar niet bang voor. Bovendien, een paar tientallen en honderdtallen, kunnen we echt wel absorberen in Suriname. We hebben behoefte aan mensen die hard willen werken, omdat onze mensen verpest worden door de politiek en in overheidsdienst worden genomen”, benadrukte de VES-topper in een radio-interview.

De aankondiging van de komst van een nieuwe groep Haïtianen voor gezinshereniging is afgelopen weekend bekendgemaakt bij de herdenking van 46 jaar Haïtiaanse immigratie naar Suriname. De eerste groep van 500 personen is volgens consul-generaal Jean-Claude Lappe al onderweg naar Suriname.

Volgens Ramautarsing kunnen de extra arbeiders uit Haïti vooral heel goed voor veldwerk worden gebruikt. Hij verwacht in ieder geval geen grote toestroom van duizenden Haïtianen.

Rond eind maart dit jaar heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname de inreismaatregelen van personen uit Haïti versoepeld. Haïtianen mogen sindsdien naar Suriname afreizen voor gezinshereniging en of familiebezoek. Ondertussen zijn er al 1.500 verzoeken voor gezinshereniging. De verwachting is dat dit aantal alleen maar zal toenemen, onder meer vanwege de onstabiele politieke en economische situatie in Haïti. Deze groep is in Suriname vooral actief in de agrarische sector.

Ramautarsing stoort zich eraan dat de Surinaamse regering in de afgelopen drie jaren bijkans 9.000 nieuwe ambtenaren heeft aangetrokken, terwijl er al sprake is van een overvolle overheidsapparaat. Hierdoor blijven er weinig krachten over voor andere sectoren. Het advies van de VES was juist om een ambtenarenstop in te voeren en op basis van interne sollicitaties vacante functies in te vullen.

Een ander probleem is de enorme braindrain in Suriname vanwege het vertrek van kader naar het buitenland. Deze mensen zouden juist goed geaccommodeerd moeten worden zodat ze in Suriname blijven.