Regering houdt vluchten van en naar Haïti tot nader order aan

De Surinaamse regering gaat de vluchten van en naar Haïti tot nader order aanhouden. Dit naar aanleiding van de komst van de grote groepen Haïtianen, die de afgelopen weken Suriname zijn binnengestroomd. Er zal onderzocht worden of er sprake is van mensenhandel.

Dat laatste is volgens de Franse ambassadeur Antoine Joly zeker het geval. Tegen dagblad De West zei Joly dat het hier duidelijk gaat om mensensmokkel. “Duidelijk is te zien dat de komst van Haïtianen wordt georganiseerd, met de aanvoer van tests, hotels en illegale overtochten”, aldus de ambassadeur tegen de krant.

De West gaat vandaag een stap verder en publiceerde een verhaal dat al langer via social media wordt verspreidt. Namelijk dat een Haïtiaanse autohandelaar in Suriname, mensen uit Haïti met een gecharterde vlucht naar Paramaribo laat halen. De man zou volgens De West US$ 300.000 per vlucht hieraan verdienen.

Hen wordt beloofd dat zij vanuit Paramaribo naar Frans-Guyana of Guyana worden gebracht. En daar zitten de Fransen niet op te wachten. “De Franse regering maakt zich grote zorgen over de komst van deze mensen, gezien de rampzalige gezondheidssituatie op Haïti waar alle varianten circuleren, ook de Zuid-Afrikaanse variant”, aldus Joly eerder tegen De West.

President Santokhi heeft mede op advies van de ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Justitie en Politie, Volksgezondheid, Transport, Communicatie en Toerisme en Defensie, de instructie gegeven om de vluchten tussen Haïti en Suriname tot nader order aan te houden. Tevens is besloten om vooralsnog geen visumaanvragen van personen die betrekking hebben op voornoemde vluchten in behandeling te nemen.

Op de betrokken vliegmaatschappijen, reisagenten en alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie van deze vluchten wordt een dringend beroep gedaan geen vluchten te plannen en/of voorbereidingen te treffen. Ook worden de vliegmaatschappijen en reisagenten er wederom op gewezen dat alleen passagiers aan boord mogen worden toegelaten die beschikken over alle noodzakelijke documenten, inclusief de geldende documenten in het kader van COVID-19-maatregelen.

Indien hiervan wordt afgeweken zullen sancties tegen bedoelde organisaties worden getroffen, inclusief alle boetes alsook het dragen van de kosten voor repatriatie van de reizigers.