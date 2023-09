Bennie Miranda aan BEP: “Je moet jezelf populair maken”

De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) kan volgens Bennie Miranda, criticus en assistent-woordvoerder van deze partij, niet steeds als kleine aanhangsel blijven plakken bij een samenwerking met grotere politieke partijen in Suriname.

“Neen! Je moet zelf hosselen om op zijn minst op 5 tot 6 zetels te komen. En het is niet Bennie Miranda die je populair moet maken. Je moet jezelf populair maken”, zegt Miranda, die het al geruime tijd oneens is met de passieve manier van propagandavoering door de partij.

Hij stelt dat de BEP een partij is met heel veel potentie en een heleboel slimme mensen. Maar de wijze waarop er politiek wordt gevoerd, vindt hij zwak en niet genoeg om een verkiezing te winnen. “We praten over een partij die 50 jaar bestaat en dan vind ik twee zetels te weinig. En als je zegt dat we als partij een rustige stijl hebben, netjes en lief. Maar als dat niet werkt, dan moet je dat veranderen”, stelde hij tegenover Culturu TV.

Volgens Miranda is de nieuwe BEP enkele maanden terug groots aangekondigd, waardoor hij verwacht had dat er ook een nieuwe stijl van propagandavoering zou komen.

“Maar men is gewoon in datzelfde oude stijl blijven zitten. De meet the people, waarbij bij mensen wordt langsgegaan om te communiceren met het volk, gebeurt nooit. En dat is niet goed. Iedereen moet daaraan meedoen. En als je bepaalde mensen hebt die bang zijn of niet durven te praten, dan moet je die dingen ook veranderen”, aldus de assistent-woordvoerder. Hij ziet eerder programma’s komen die representatief zijn.