BVSS betreurt incident dat heeft plaatsgevonden op laatste dag AVD

Het bestuur van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS), organisator van de Avondvierdaagse in Suriname, heeft zondag een verklaring uitgebracht waarin zij aangeeft dat zij het incident dat zaterdagavond heeft plaatsgevonden betreurt. Enkele leden van de wandelgroep One Chance Brassband (foto) kregen ruzie met enkele personen uit het publiek.

De BVSS spreekt zich krachtig uit tegen de voortdurende verruwing en onverdraagzaamheid binnen onze samenleving, waar zelfs vreedzame familie-evenementen zoals de avondvierdaagse niet van gespaard blijven.

“We betreuren het incident dat heeft plaatsgevonden en benadrukken het belang van een veilige en gastvrije omgeving voor alle deelnemers. We willen graag onze waardering uitspreken voor het snelle optreden van de politie en hun voortdurende aanwezigheid om de wandelaars te begeleiden en te beschermen. Hun inzet is van onschatbare waarde om ervoor te zorgen dat iedereen in alle rust van dit mooie evenement kan genieten”, aldus de organisatie.

“Laten we als samenleving de hoop uitspreken dat we blijven samenwerken, elkaar blijven respecteren en corrigeren waar nodig, zodat we van onze tradities kunnen blijven genieten op een veilige en vreedzame manier. Laten we streven naar een samenleving waarin tolerantie en begrip de boventoon voeren, en waarin evenementen als de avondvierdaagse een bron van vreugde en saamhorigheid blijven voor iedereen. Samen kunnen we deze waarden hoog houden en een positieve verandering teweegbrengen in onze gemeenschap.

We nemen alle feedback van zowel de actieve als passieve deelnemers mee”, meldt het BVSS bestuur.

Het bestuur maakte ook de jury uitslag van de 59ste AVD bekend. Deze is als volgt:

Algemene klasse

1.Queen mel’s shoes bags and more

2.The super shining stars

3.Stg.ik durf wij durven

Junioren

1.Libi Trobi

2.Biker politie meets arrestatie team

3.Naks/kool kidz

Culturele klasse

1.Miela Mofu

2.Tuberoos

3.Fiamba

Bedrijven klasse:

1. Surinaamse Waterleiding Maatschappij

2.’s Lands Hospitaal

3.Medische Zending

Aantal keren meegelopen:

Loyd Fung Loy

Motivatie prijzen:

Nayomi inheemse design

Chubby ft KBS