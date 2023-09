Auto bij monteur achtergelaten eindigt ondersteboven in goot

De bestuurder van deze auto is zondagmiddag op z’n kop terecht gekomen in een goot langs de weg. Dit gebeurde rond 15.30u aan de Vredenburg serie A in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de eigenaar niet zelf achter het stuur zat; het voertuig was bij een monteur achtergelaten voor reparatie. Vernomen wordt verder dat de zoon van de monteur achter het stuur zou hebben gezeten, toen het eenzijdig verkeersongeval plaatsvond.

De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk. Wel is bekend dat de bestuurder een pallet bouwstenen raakte en daarna over de kop sloeg, om ondersteboven in de goot te eindigen. Hij is daarna per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp vertrokken.

De vader kwam ter plaatse en heeft ervoor gezorgd dat het voertuig uit de goot werd gehaald en de eigenaar werd geïnformeerd. De Surinaamse politie kwam ook ter plaatse en heeft de vader gesproken.