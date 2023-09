VIDEO: Ruzie tussen leden wandelgroep en toeschouwers AVD

Op de laatste dag van de Avondvierdaagse in Suriname, is tussen enkele leden van de wandelgroep One Chance Brassband en toeschouwers langs de weg ruzie ontstaan. Daarbij werd gescholden, met stoelen gegooid en is zelfs een schot gelost.

Een deel van de ruzie is gefilmd door een verslaggever van Starnieuws en hieronder te zien. Beelden worden ook via social media gedeeld.

De ruzie ontstond aan de Oranjelaan. Op de beelden is te zien dat enkele leden van de brassband het aan de stok krijgen met toeschouwers. Daarbij wordt er vanuit het publiek een stoel gegooid waarna er terug wordt gegooid. Op andere beelden is te zien dat een man een van de leden aanspreekt, waarna de vlam in de pan sloeg.

De Surinaamse politie was aanwezig en heeft erger kunnen voorkomen. De brassband heeft na de schermutselingen haar weg kunnen vervolgen en haar deelname aan de wandelmars afgemaakt.

Het is niet duidelijk wat de reden is geweest voor de ruzie. Volgens Starnieuws, die onderstaand filmpje publiceerde, zou het gaan om een oude vete tussen families: