Oud-minister Dikan: “ABOP heeft Vorswijk voor de leeuwen gegooid”

De Surinaamse oud-minister Edgar Dikan is het eens met ABOP-parlementariër Edgar Sampie wanneer die stelt dat de coalitiepartij VHP erop uit is om het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB) over te nemen van de ABOP. De partij van president Santokhi zou er volgens Dikan zelf voor zorgen dat de geel-zwarte partij in de fout gaat.

“En om dat te rechtvaardigen is men dus blij dat de ABOP fouten maakt. Dit alles past in het scenario om daar een VHP’er te krijgen”, zei Dikan in ABC-actueel. Het is volgens Dikan opvallend dat het staatshoofd nu pas tegen grondroofpraktijken vanuit GBB gaat optreden, terwijl de vermeende praktijken al lang bekend zijn. Hetzelfde geldt ook bij het Sabaku-project en het project te Kronenburg. Hijzelf ziet dit alles passen in het scenario van de VHP.

Volgens de oud-minister van Regionale Ontwikkeling heeft de ABOP ook gefaald om minister Dinotha Vorswijk te beschermen. De partij zou haar juist heel vroeg in een leeuwenkooi hebben gegooid.

“En de VHP, de president, hebben dat ook geaccepteerd. De ‘oorlog’ tussen de twee coalitiepartijen wordt nu heftiger en wordt meer naar buiten toe gevoerd. Vandaar dat het mij is opgevallen dat er toch wel een opmerkelijke stilte is aan de zijde van de ABOP. Ik hoop niet dat het de stilte is voor de storm, maar ik verwacht dat ze ook gaan komen met een tegenreactie”, aldus de BEP politicus.

Dikan voerde aan dat hij dit gedrag van de VHP reeds vanaf de aanstelling van minister Vorswijk in 2021 heeft gemerkt. “Zo een jong talent, want ik heb met haar gewerkt toen zij nog DNA-lid was. Je kan zo iemand niet zetten op het ministerie van GBB. Het ministerie heeft de afgelopen dertien jaren 12 ministers gekend. Dat betekent dat je daar juist mensen met meer politieke ervaring nodig hebt. Je moet daar een kei zetten”, benadrukt hij.

Naar zeggen van Dikan is het slechts oud-minister Steven Relyveld van de NDP gelukt om ruim vijf jaar daar de scepter te zwaaien (21 juni 2013 tot 1 februari 2017). De rest heeft het slechts voor enkele maanden of een jaar kunnen volhouden.