Rijbewijs van automobilist die 60-jarige voetganger doodreed ingevorderd

De automobilist T.B. die vrijdagavond een 60-jarige voetganger doodreed op de Oost-Westverbinding in Suriname, is hangende het onderzoek zijn rijbewijs kwijt. Zijn voertuig (foto) is door de Surinaamse politie in beslag genomen.

De man reed op vrijdag 8 september over bovengenoemde weg, vanuit de richting van Moengo naar de richting van Paramaribo, toen het omstreeks 20.00u ter hoogte van kilometer 57,5 mis ging.

Een voetganger kwam vanuit de tegengestelde richting, aan de rechterkant van de weg aangelopen. De bestuurder, die reed in een Toyota Ipsum heeft door onoplettendheid de voetganger daar aangereden. Het vermoeden bestaat dat de automobilist in slaap zou zijn gevallen.

Het slachtoffer is de 60-jarige Loesje Vante. Ze heeft ter plaatse het leven gelaten. De autobestuurder is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en reed in een verzekerd voertuig. Hij was niet onder invloed van alcoholhoudende drank of andere bedwelmende middelen.

Na zijn voorgeleiding werd de bestuurder in overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd. Het lichaam van de voetganger is in beslag genomen ter obductie.