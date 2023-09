Auto’s knallen tegen elkaar en tegen steunpilaar van gebouw

Op de kruising van de Watermolen- en de Keizerstraat in Suriname, heeft zich zaterdag aan het begin van de avond een zware aanrijding tussen twee voertuigen voorgedaan.

Na de botsing raakten beide voertuigen ook nog een steunpilaar van een monumentaal pand op de hoek. Het gaat om een pilaar met een betonnen voetstuk van een gebouw, waar een eetzaak gevestigd was.

Het is nog niet duidelijk wie als veroorzaker aangemerkt kan worden. Op de kruising heeft de Watermolenstraat voorrang over de Keizerstraat. Een man klaagde over pijn en werd per ontboden ambulance naar de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis afgevoerd.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.