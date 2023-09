Weinig animo voor ALV Syndicaat voor Onderwijsgevenden in Suriname

De Algemene Ledenvergadering van het Syndicaat voor Onderwijsgevenden in Suriname, die voor vandaag was gepland is niet doorgegaan. Slechts een klein deel van de leerkrachten is komen opdagen bij het ABO terrein, waar de vergadering om 10.00u vanmorgen zou beginnen.

Meredith Hoogdorp, een van de trekkers die gisteren live ging en leerkrachten, wachters schoonmakers maar ook ouders van kinderen opriep, is teleurgesteld over de magere opkomst van ongeveer 50 leerkrachten die gehoor hebben gegeven aan de oproep.

Vanwege de onhoudbare situatie gepaard met de vele verhogingen, zou er vergaderd worden over de verdere stappen. Aan de hand van de vele reacties tijden een live oproep op social media maandagavond, werden er meer dan 1.000 leerkrachten verwacht.

Waar de grote afwezigheid van de leerkrachten aan heeft gelegen is nog niet duidelijk. De trekkers zullen de koppen bij elkaar steken en kijken naar de verdere stappen.