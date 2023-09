VIDEO: Veiligheidsbonden voeren actie en bezetten druk kruispunt

De veiligheidsbonden bij de Brandweer, KPA en BBS in Suriname, hebben vandaag een bliksemactie gevoerd. Daarbij werd het druk kruispunt van de Verlengde Gemenelandsweg en de Zonnebloemstraat bijkans een uur lang bezet gehouden.

De bonden besloten over te gaan tot actie omdat ze ontevreden zijn over hun werkomstandigheden en het aanpassen van de verschillende toelages. Er zou verbetering komen maar die laat lang op zich wachten. De bonden zijn al zeker acht maanden in gesprek met de Surinaamse regering.

Tijdens een Algemene Leden Vergadering vanmorgen werd aangegeven dat het personeel per direct een 60 procent overbruggingstoelage wil hebben. Er is een ultimatum gesteld aan de regering tot 8 september. Donderdag is er een gesprek hierover met de werkgever.

Bekijk de livebeelden hier: