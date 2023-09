Pompbediende die geld verduisterde en daarna vergokte aangehouden

De politie in Suriname heeft een 37-jarige pompbediende, die een groot geldbedrag van zijn werkgever zou hebben verduisterd, aangehouden. Dit nadat zijn foto’s en gegevens online waren geplaatst.

De verdachte Raoel S., die pas een week werkzaam was bij Gow2 aan de Mahonylaan, had tijdens zijn nachtdienst rond 03:00 uur aan zijn collega’s medegedeeld dat hij naar het toilet zou gaan. Hij kwam daarna echter niet meer terug.

Gebleken was dat de man een bedrag van meer dan 50.000 Surinaamse dollars, dat hij als pompbediende had ontvangen van klanten, zou hebben verduisterd. De werkgever werd op de hoogte gesteld waarna er aangifte van verduistering tegen Raoel werd gedaan.

Omdat hij spoorloos was werden zijn foto’s en gegevens via sociale media gedeeld. Kort daarna kreeg de politie een tip waarna het de politie van bureau Geyersvlijt lukte om S. aan te houden en ter voorgeleiding over te brengen naar het bureau.

Volgens verklaring van de verdachte zou hij het verduisterd bedrag hebben vergokt. Hij is na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier van justitie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.

Volgens een ondernemer in dezelfde branche zou het contant ontvangen van geld door een pompbediende, een risico zijn in deze tijd. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de klant vooraf bij de kassa te laten betalen, waarna de klant zelf kan tanken. Dit systeem zou minder problemen met zich meer brengen.