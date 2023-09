Onderscheidingen voor vrijwilligers Bangsa Jawa Suriname in Amsterdam

De organisatie voor Javaanse Surinamers in Amsterdam bestaat dit jaar veertig jaar en drijft op de inzet van tientallen vrijwilligers. Zij helpen Amsterdammers met Surinaams-Javaanse achtergrond met praktische zaken, zoals het aanvragen van huursubsidie en het invullen van formulieren. Ook organiseren ze verschillende sociale activiteiten om te voorkomen dat ouderen vereenzamen.

De feestelijke viering van het veertigjarige jubileum van de vereniging vond afgelopen zaterdag plaats in Amsterdam. Bij die gelegenheid werd penningmeester Donita Singodikromo benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast ontvingen 9 vrijwilligers van bangsa jawa van stadsdeelvoorzitter tanja Jadnanansing de heldenspeld van Amsterdam.

Singodikromo zet zich al ruim achttien jaar in voor de vereniging. Daarnaast zet zij zich ook landelijk in voor de Surinaams-Javaanse gemeenschap in Nederland. Vanwege haar grote belangeloze inzet is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Singodikromo ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Alexander Scholtes.

De vereniging ontving zelf ook een jubileumpenning.

Een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis.