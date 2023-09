ECD controle brengt vervallen producten en onduidelijke prijzen aan het licht

De Economische Controle Dienst (ECD) in Suriname, heeft naar aanleiding van ingekomen klachten over vervallen producten alsook mogelijk hamsteren van gascilinders, afgelopen week controlewerkzaamheden verricht aan de Kwattaweg, Derde Rijweg, en in het district Commewijne.

In een winkel aan de Derde Rijweg is er inderdaad een aantal vervallen zeepproducten en spijsolie op de schappen geconstateerd. Daarnaast is de ondernemer ook aangesproken met betrekking tot het plaatsen van prijzen op de goederen. De prijzen moeten duidelijker en netter worden aangegeven. Ook heerste er een onhygiënische toestand in de magazijnruimte.

De ondernemer heeft de ruimte gekregen om de zaak op orde te brengen binnen een afgesproken tijd, waarna er een hercontrole zal plaatsvinden.

Aan de Kwattaweg en het district Commewijne en wel in de gebieden Meerzorg, Tamanredjo, Marienburg, Nieuw-Amsterdam en Jaglust is er geen sprake van hamsteren van gascilinders geconstateerd. De verkoop vindt conform de prijs plaats.

Het ministerie doet er alles aan om de prijzen voor consumenten beheersbaar te houden. Consumenten kunnen klachten blijven indienen via de verschillende kanalen. De Economische Controle Dienst (ECD) van het Ministerie is dagelijks in het veld voor controlewerkzaamheden.

Consumenten en ondernemers kunnen klachten indienen via: Whatsapp 8530915; email: klachten.unit@gmail.com of het verkorte nummer 1940.