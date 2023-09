President: “Bezoek aan Kabalebo gebied past in plan om ontwikkeling te brengen voor heel Suriname”

De Surinaamse president Santokhi was afgelopen weekend op bezoek in het Kabalebo Gebied. “Daar richt ik me op de behoeften van de bewoners. We onthullen een nieuwe weg en brengen essentiële hulpbronnen naar deze gemeenschap”, aldus het staatshoofd van Suriname.

Na de ontvangst (foto) had de president een bijeenkomst met de dorpskapiteins en basja’s van de dorpen Apoera, Section, Washabo en Sandlanding. Het uitgeven van grondbeschikkingen was het belangrijkste onderwerp waarover er gesproken is.

“Ik heb mogelijke oplossingsmodellen voorgesteld en heb de dorpshoofden gevraagd om te komen met plannen, zodat de regering beter kan helpen. Ik heb ook opgeroepen dat jongeren in deze gebieden zich bijscholen, omdat alleen zo de achterstand in het gebied ingehaald kan worden”, zei de president.

Tijdens zijn werkbezoek is ook het verbeterde voetbalveld van Washabo met verlichting onthuld. De president heeft met de hulp van een lokale aannemer de sportverlichting rondom het veld geschonken aan de lokale gemeenschap. Hij was ook getuige van de lokale ‘Corantijn Copa’, een open toernooi met participatie van teams uit het ressort Kabalebo en omgeving.

“Mijn bezoek aan het Kabalebogebied past geheel in het plan van de regering om ontwikkeling te brengen voor heel Suriname. We kunnen alleen met resultaten doelpunten scoren. Laten we werken aan oplossingen voor een sterker Suriname”, liet het staatshoofd weten.