DNA-voorzitter Bee: “Behandeling nieuwe Kiesregeling start 2 oktober”

De openbare behandeling van de ontwerpwet voor de wijziging van de Kiesregeling van Suriname start volgens parlementsvoorzitter Marinus Bee nu op 2 oktober 2023. Het streven was aanvankelijk om deze wet voor het reces van De Nationale Assemblee (DNA), welk op dinsdag 6 september van start gaat, in behandeling te nemen. Echter is dat vanwege het kort tijdsbestek nu niet meer mogelijk.

Nu zal de behandeling na de jaarrede van president Chan Santokhi komen. De begroting en de jaarrede worden op 29 september gepresenteerd in De Nationale Assemblee. Op 31 augustus heeft de commissie van rapporteurs onder leiding van vicevoorzitter Dew Sharman verslag uitgebracht over de laatste conceptwet Kiesregeling.

“Voor afgelopen donderdag, vrijdag en komende dinsdag zijn er een aantal wetten die we moeten afronden. Dus mijn voorstel is om dit gelijk na de jaarrede te doen. Al zouden we nu beginnen, zouden we het niet kunnen afronden”, zegt Bee.

Het streven van Bee is om de behandeling en aanname van de Kiesregeling binnen twee weken af te ronden zodat deze voor 1 november 2023 afgekondigd kan worden door de president. Hierdoor zullen alle actoren precies 18 maanden over hebben om alles voor te bereiden naar de verkiezingen toe.

Volgens de parlementsvoorzitter is een belangrijk aspect van deze wetswijziging reeds geschied toen alle vijf parlementaire fracties consensus bereikten voor landelijke evenredigheid en een gezamenlijk wetsvoorstel indienden.