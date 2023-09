Motorfietsen botsten tegen kerende pick-up; rijbewijs bestuurder ingevorderd

De ernstige aanrijding, waarbij twee motorfietsers die familie van elkaar zijn afgelopen zaterdag zwaargewond raakten ter hoogte van de Middenstandspolder in het district Nickerie, is veroorzaakt door de bestuurder van een pick-up. Volgens het Korps Politie Suriname keerde hij met zijn voertuig en kwam hierbij dwars op de weg te staan, waarna de twee motorrijders met de pick-up in botsing kwamen.

Het onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de twee motorfietsers over bovengenoemde weg reden, komende vanuit Paramaribo en gaande in de richting van Nickerie.

Ter hoogte van de Middenstandspolder was de 66-jarige pick-up bestuurder G.J. bezig gras te snijden langs de weg. Op een bepaald moment keerde G.J. zijn pick-up om terug te keren naar de richting van Wageningen. Tijdens die manoeuvre kwam hij dwars op de weg met zijn voertuig. De twee motorrijders E.K. (48) en J.K. (56) zijn daarbij tegen de pick-up gebotst.

De politie van het bureau Wageningen deed na de melding van de zware aanrijding de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst op de plek werden de motorfietsers op het wegdek aangetroffen. Ze waren niet aanspreekbaar. De mannen werden door twee verpleegkundigen die op dat moment voorbij reden in een stabiele houding geplaatst, waarna zij per ontboden ambulance voor medische hulp zijn afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC).

Het rijbewijs van de pick-up bestuurder G.J. die niet onder invloed van alcohol verkeerde, is hangende het onderzoek ingevorderd.

Het onderzoek van deze aanrijding wordt voortgezet, meldt de Surinaamse politie.