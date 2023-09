Kick-off Tourism Month Suriname 2023

Het Directoraat Cultuur van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft de kick-off gegeven voor de Tourism Month Suriname 2023. Deze periode loopt van 1-30 september en staat in het kader van World Tourism Day op 27 september.

De kick-off heeft op vrijdag 1 september plaatsgevonden in het Lalla Rookh-gebouw en wel in aanwezigheid van TCT-minister Albert Jubithana, Toerisme-directeur Rabin Boeddha en districtscommissaris van Commewijne, Mohamedsafiek Radjab. Er zullen tot hooguit de 27ste van de maand activiteiten plaatsvinden het toerisme rakende.

Tijdens de kick-off heeft er een paneldiscussie plaatsgevonden, waardoor het publiek meer geïnformeerd werd over hetgeen Suriname allemaal te bieden heeft op het gebied van toerisme en welke mogelijkheden deze sector zelf biedt. Daarnaast mochten de aanwezigen ook debatteren over de onderwerpen betreffende het jaarthema, te weten: “Tourism & Green Investment”.

Het panel bestond onder anderen uit Dinesh Ramlal (bestuurslid Stichting Toerisme Suriname) Sirano Zaalman (CEO van Access Suriname Travel) en mode-ontwerpster Zoë Heyns. Tot de aanwezigen behoorden ook actoren uit de toerismesector, zoals eigenaren van recreatieoorden en restaurants.

De avond is boven verwachting verlopen en de input van zowel de private als publieke sector was overweldigend. “Het was de bedoeling om meer aandacht te creëren voor het toerisme in Suriname. Dit is een stap tot bundeling van de toerismesector. We zijn bij elkaar gekomen en gaan nu kijken wat wij kunnen doen om Suriname beter te promoten, meer te gaan verdienen in de toerismesector en hoe wij beter kunnen samenwerken”, aldus Ruben Forster, coördinator Toerisme Nickerie. Hij stelt dat er ook gestreefd wordt naar het creëren van bewustwording op het gebied van toerisme. Er moet vooral kennis zijn over wat Suriname allemaal te bieden heeft in bijvoorbeeld ook de districten Nickerie en Saramacca.

“Wat wij nu willen is dat alle districten het toerisme gaan bepalen en dat de samenleving daarmee kennis maakt. Wij zijn alvast begonnen om de activiteiten van de verschillende districten te plaatsen op de website www.suriname.travel. Daar kun je per district de activiteiten bekijken”, legt de coördinator uit.

Jo-ann Misiekaba, onderdirecteur van het Directoraat Toerisme kondigt in het kader van Wereld Toerisme Dag een groot Surinaams festival aan, waaraan diverse culturen, districten en het bedrijfsleven een bijdrage zullen leveren. Onderdeel van dit evenement zal zijn een Kids Area waar kinderen om een creatieve manier kennis zullen mogen maken met toerisme.