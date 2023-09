VIDEO: Drugsbaas gekneveld en levend in zee gegooid na rippen 200 kg cocaïne

Reinaldo Fuentes alias Taliban, een 68-jarige drugsbaas in Venezuela, is op gruwelijke wijze door zijn rivalen gedood na het rippen van ruim 200 kg cocaïne.

De man is mishandeld, gekneveld en daarna levend in de Caribische Zee gegooid. De schokkende beelden van de moord op de drugsbaas in juli gaan momenteel viraal op internet.

Fuentes kreeg de bijnaam ‘Taliban’ vanwege zijn connectie met drugshandelaren uit het Midden-Oosten.

De drugsbaas zou bij een kartelmeeting zijn voorgehouden over zijn lot. Hij werd door zijn rivalen gegijzeld en daarna vanuit een boot in de zee bij Martinique gegooid.

Het is onduidelijk of er naar aanleiding van het incident arrestaties zijn verricht.